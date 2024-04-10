Укрпочта планирует в этом году запустить доставку в Польшу почтовыми вагонами

Гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смилянский провел встречу с главой Poczta Polska Себастьяном Микошем, на которой, среди прочего, обсудили доставку посылок в почтовых вагонах в Польшу. Об этом рассказал Смилянский в кулуарах саммита Business Wisdom Summit, передает Интерфакс-Украина.

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«У нас вчера была делегация из Польши. Мы планируем все же запустить почтовый поезд Киев-Перемышль, который позволит доставлять отправление из Украины овернайт», — рассказал Смелянский.

По его словам, Укрпочту посетила правительственная делегация Польши, в составе которой назначен председатель Poczta Polska.

«Это был его первый визит в Украину. Прибыла мощная делегация логистов, международников. Мы им показали, как мы это видим, даже показали вагон, который будет ехать (с почтой — ред.)», — добавил Смелянский.

Топменеджер почтового оператора после встречи «сдержан оптимизм, что почтовый вагон удастся запустить в 2024 году».

Ускорение международной доставки

По словам Смелянского, запуск почтового вагона значительно ускорит международную доставку Укрпочты, в том числе на рынок США с использованием авиадоставки из польских аэропортов. Этот вид доставки дороже автомобильного транспорта, но на него меньше влияют очереди и задержки в связи с блокадой.

В настоящее время срок доставки посылок Укрпочты в Польшу составляет 22 дня.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта договорилась о партнерстве с DHL Global Match (Великобритания) в сфере транспортных услуг и перевозки почтовых отправлений.