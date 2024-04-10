Bloomberg узнал, сколько Пентагон заплатил за терминалы Starlink в Украине

Стоимость контракта на размещение терминалов Starlink в Украине составляет $23 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свой источник.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, поскольку детали контракта ранее не были разглашены, охарактеризовал эту услугу как важную часть помощи по безопасности, которую США предоставляют Украине.

Контракт на поставку терминалов Starlink от SpaceX действует с июня прошлого года до следующего месяца, и чиновник отказался сказать, будет ли он продлен.

США отказались разглашать размер контракта после того, как в Bloomberg обнародовали соглашение в прошлом году. Отвечая на вопрос о том, что изменилось, чиновник указал на запрос закона о свободе информации, поданный Defense Daily, вашингтонским информационным бюллетенем об оборонной торговле.

Военные чиновники США высоко оценили роль, которую терминалы Starlink сыграли в Украине после полномасштабного вторжения россии.

Украина получила 10 тысяч терминалов Starlink, обеспечивающих критическую коммуникационную инфраструктуру во время войны с россией, заявил в мае 2022 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Эти $23 млн — это мизерная сумма по сравнению с сотнями миллионов долларов, которые выиграла корпорация Маска Space Exploration Technologies, став ключевым партнером по запуску некоторых из наиболее чувствительных спутников национальной безопасности США.

Скандальные заявления Маска

Илон Маск выразил неоднозначность использования Украиной терминалов Starlink, заявив, что они предназначены для частного, а не военного использования.

В твите в прошлом году он сказал, что Starlink «является основой коммуникаций в Украине, особенно на передовой, где почти все другие подключения к Интернету были уничтожены. Но мы не будем допускать эскалацию конфликта, который может привести к Третьей мировой войне».

Читайте также: В ГУР объяснили, где армия рф берет терминалы Starlink

В какой-то момент Маск пригрозил прекратить финансовую поддержку Starlink в Украине, заявив, что его компания не может нести расходы на высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет для страны до бесконечности.

Он также разозлил администрацию Байдена в 2022 году, предложив мирное предложение, которое требовало бы от Украины оставаться нейтралитетным, передать Крым россии и провести выборы в областях Украины, захваченных рф.