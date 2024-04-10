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10 апреля 2024, 14:57 Читати українською

Еврокомиссия анализирует законодательство Украины о свободе движения капитала и платежей

Европейская комиссия начала официальный скрининг законодательства Украины о переговорном разделе 4 «Свобода движения капитала». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Европейская комиссия начала официальный скрининг законодательства Украины о переговорном разделе 4 «Свобода движения капитала».
Фото: pixabay.com

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В ходе скрининга анализируется национальное законодательство государства-кандидата на вступление в Евросоюз и степень его соответствия актам права ЕС.

В рамках этого переговорного раздела анализируется соответствие следующим сферам законодательства ЕС:

  • свобода движения капитала и платежей;
  • платежные системы;
  • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Два этапа

Процесс скрининга состоит из двух этапов:

  • Первый — разъяснительные встречи, во время которых представители Европейской комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС и отвечают на вопросы государств — кандидатов на вступление в ЕС.
  • Второй — двусторонние встречи, на которых уже государство-кандидат будет представлять оценку приближения национального законодательства к законодательству ЕС и планы по дальнейшей имплементации актов права ЕС для членства в Европейском Союзе.

Позиция НБУ

Во время вчерашней разъяснительной встречи заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук отметил, что Украина продолжает целенаправленно шагать в ЕС, и конструктивный диалог с Европейской комиссией является важным элементом этого процесса.

«Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время, даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то — значительно продвинулись вперед», — сказал он.

По его словам, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, осуществляет меры по интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF.

Также продолжается работа по введению четких правил регулирования рынка виртуальных активов, соответствующих праву ЕС.

«Мы настроены приложить все усилия для скорейшего прохождения скрининга и открытия переговоров по разделу 4», — подчеркнул Николайчук.

В НБУ также напомнили, что 14 марта начался официальный скрининг переговорной главы 9 «Финансовые услуги», работу по которой также координирует Нацбанк.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Exba
Exba
10 апреля 2024, 15:14
#
Хм… Законодательство по свободе движения капитала у нас есть, а самой свободы движения этого капитала — нет
+
0
mantis05
mantis05
10 апреля 2024, 15:20
#
Не надо придумывать, если есть свои судьи и нужные люди- то всё у вас есть
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