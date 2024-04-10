Еврокомиссия анализирует законодательство Украины о свободе движения капитала и платежей

Европейская комиссия начала официальный скрининг законодательства Украины о переговорном разделе 4 «Свобода движения капитала». Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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В ходе скрининга анализируется национальное законодательство государства-кандидата на вступление в Евросоюз и степень его соответствия актам права ЕС.

В рамках этого переговорного раздела анализируется соответствие следующим сферам законодательства ЕС:

свобода движения капитала и платежей;

платежные системы;

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Два этапа

Процесс скрининга состоит из двух этапов:

Первый — разъяснительные встречи, во время которых представители Европейской комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС и отвечают на вопросы государств — кандидатов на вступление в ЕС.

Второй — двусторонние встречи, на которых уже государство-кандидат будет представлять оценку приближения национального законодательства к законодательству ЕС и планы по дальнейшей имплементации актов права ЕС для членства в Европейском Союзе.

Позиция НБУ

Во время вчерашней разъяснительной встречи заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук отметил, что Украина продолжает целенаправленно шагать в ЕС, и конструктивный диалог с Европейской комиссией является важным элементом этого процесса.

«Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время, даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то — значительно продвинулись вперед», — сказал он.

По его словам, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, осуществляет меры по интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF.

Также продолжается работа по введению четких правил регулирования рынка виртуальных активов, соответствующих праву ЕС.

«Мы настроены приложить все усилия для скорейшего прохождения скрининга и открытия переговоров по разделу 4», — подчеркнул Николайчук.

В НБУ также напомнили, что 14 марта начался официальный скрининг переговорной главы 9 «Финансовые услуги», работу по которой также координирует Нацбанк.