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10 апреля 2024, 13:55 Читати українською

Российские миллиардеры Авен и Фридман выиграли суд касательно санкций ЕС, но ограничения еще действуют

Суд Европейского Союза удовлетворил иск акционеров российского Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана об исключении их из санкционного списка на период с февраля 2022 по март 2023 года. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Суд Европейского Союза удовлетворил иск акционеров российского Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана об исключении из санкционного списка.

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«Генеральный суд отменяет включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, действовавшие с февраля 2022 по март 2023 года», — говорится в решении суда.

Согласно решению суда, основания, на которых бизнесменов внесли в списки, не достаточно обоснованы, а дополнительных доказательств Совет Е С не предоставил.

«Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных санкционных актах, не достаточно обоснована, а следовательно, включение Авена и Фридмана в обжалуемые списки не было оправданным» — говорится в заявлении.

Что касается продолжения действия актов, суд считает, что Совет Е С не предоставил никаких дополнительных доказательств по сравнению с теми, на которые он опирался в первичных актах.

«По мнению суда, хотя основания, выдвинутые Советом Е С, могут быть позволяющими установить, в зависимости от обстоятельств, степень близости Авена и Фридмана к Путину или его окружению, они не демонстрируют, что они поддерживали действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины или что они оказывали материальную или финансовую поддержку российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины, или что они получали выгоду от этих лиц», — отмечается в решении суда.

Апелляция может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении суда.

В то же время, как пишет Европейская правда, по процедуре в Суде Е С оспариваются не санкции как таковые, а конкретное решение Совета Е С. Авен и Фридман обжаловали действующее на время их иска решение с 2022 года. Впрочем, оно все равно перестало действовать — его заменило санкционное решение 2023-го, а дальше 2024 года.

Несмотря на то, что юридически решение ЕС не влияет на действие действующих ограничений по олигархам, оно создает политические проблемы для продления санкций на следующие периоды. В частности, в период до 2022 года после подобных решений Суда Евросоюз был вынужден прекратить возобновление санкций в отношении большинства приспешников президента-беглеца Виктора Януковича, которые были внесены в санкционный список в 2014 году.

Напомним

Фридман и Авен — основатели и акционеры российского Альфа-Банка. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину они покинули рф, однако, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были внесены в санкционный список США.

В марте 2023 года стало известно, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке (45%) за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову в обмен на снятие западных санкций.

«Минфин» писал, что в сентябре 2023 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) прекратило расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана, которого обвиняли в уклонении от наложенных санкций.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 апреля 2024, 14:08
#
Готовы продать и продали — однозначно
не тождественные понятия…
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0
mantis05
mantis05
10 апреля 2024, 15:39
#
Бабло- побеждает зло
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