Суд Европейского Союза удовлетворил иск акционеров российского Альфа-Банка Петра Авена и Михаила Фридмана об исключении их из санкционного списка на период с февраля 2022 по март 2023 года. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.
Российские миллиардеры Авен и Фридман выиграли суд касательно санкций ЕС, но ограничения еще действуют
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«Генеральный суд отменяет включение Петра Авена и Михаила Фридмана в списки лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, действовавшие с февраля 2022 по март 2023 года», — говорится в решении суда.
Согласно решению суда, основания, на которых бизнесменов внесли в списки, не достаточно обоснованы, а дополнительных доказательств
«Суд считает, что ни одна из причин, изложенных в первоначальных санкционных актах, не достаточно обоснована, а следовательно, включение Авена и Фридмана в обжалуемые списки не было оправданным» — говорится в заявлении.
Что касается продолжения действия актов, суд считает, что
«По мнению суда, хотя основания, выдвинутые
Апелляция может быть подана в течение 2 месяцев и 10 дней с момента уведомления о решении суда.
В то же время, как пишет Европейская правда, по процедуре
Несмотря на то, что юридически решение ЕС не влияет на действие действующих ограничений по олигархам, оно создает политические проблемы для продления санкций на следующие периоды. В частности, в период до 2022 года после подобных решений Суда Евросоюз был вынужден прекратить возобновление санкций в отношении большинства приспешников президента-беглеца Виктора Януковича, которые были внесены в санкционный список в 2014 году.
Напомним
Фридман и Авен — основатели и акционеры российского Альфа-Банка. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину они покинули рф, однако, оказались под санкциями ЕС и Великобритании. В августе 2023 года они были внесены в санкционный список США.
В марте 2023 года стало известно, что Фридман и Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке (45%) за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову в обмен на снятие западных санкций.
«Минфин» писал, что в сентябре 2023 года Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) прекратило расследование в отношении российского миллиардера Михаила Фридмана, которого обвиняли в уклонении от наложенных санкций.
Комментарии - 2
не тождественные понятия…