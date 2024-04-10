Лучший отзыв марта: как Приват снимал проценты по кредитам с военного, а после его гибели подал иск

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в марте. Им стала пользовательница под ником iirinam , которая рассказала , как банк незаконно снимал проценты по кредитам с военного-участника боевых действий, а затем подал иск к погибшему. Ее опыт может быть полезен и другим читателям «Минфина».

Автор отзыва рассказала, что ее муж был действующим военнослужащим с 2015 года, а также имел статус участника боевых действий. В ПриватБанке получал денежное довольствие. Банк хорошо знал о статусе мужа, уверена читательница, но, несмотря на это, регулярно снимал проценты за пользование всеми кредитами, которые біли у ее мужа в этом банке.

Вскоре после гибели мужа читательница получила иск от банка. А после — звонок от коллектора. В отзыве она просит банк найти «все заявления с копиями документов моего погибшего мужа, произвести перерасчет и закрыть этими средствами тело кредита и забрать ваш иск».

Что говорит НБУ

Поскольку у Нацбанка нет персональных данных читательницы, то регулятор не смог предоставить ответы по существу и ограничился лишь общей информацией.

Согласно ответу, льготы на сегодня имеют только две категории военных, указанные в п. 15 ст. 14 этого закона. Чтобы подтвердить, что они относятся к этим категориям и получить льготы, военнослужащие должны получить справку по форме 5 (это приложение 24 к Инструкции по делопроизводству в Вооруженных Силах Украины, утвержденной приказом Генерального штаба Вооруженных Сил от 07.04.2017 № 124).

«Первая льготная» группа должна также получить справку о призыве, выдаваемом ТЦК, а также «военной частью, органом военного управления, военным учебным заведением, учреждением и организацией вооруженных Сил Украины для представления по месту требования», говорится в ответе Нацбанка. Вторая — должна получить так называемую справку об УБД или справку, установленную приложением 4 к Порядку предоставления и лишения статуса участника боевых действий (название сокращено — прим. ред).

Кроме того, обеим группам необходимо прислать финансовому учреждению официальное обращение, оформленное в соответствии с требованиями Закона Украины «Об обращениях граждан», и предоставить оригиналы или заверенные должным образом копии документов, подтверждающих право на получение данных льгот.

Нацбанк советует нашей читательнице обратиться к нему для выяснения всех обстоятельств.

Как ситуацию объясняют юристы

Право на льготы и погашение кредитов

Младший юрист Stron Legal Services Мария Руденко считает, что судя по отзыву, мужчина читательницы в соответствии с законом имел право на льготы, а значит — на освобождение от уплаты процентов по потребительским кредитам и штрафов/пени за просрочку платежей.

По словам адвоката юридической компании «Максим Боярчуков и Партнеры» Артура Аветяна, эти льготы действуют еще с 2014 года и остаются в силе во время военного положения. Следовательно, он считает нарушением закона любое начисление процентов и штрафов/пени банком, а также списание долгов по зарплатным поступлениям.

Мария Руденко говорит, что закон гарантирует военнослужащим право на освобождение от уплаты процентов по кредиту и штрафов/пени за несвоевременную уплату платежей. Однако это не касается основного долга и комиссий по кредиту.

Она также отмечает, что право на льготы можно воспользоваться только после надлежащего информирования об этом финансового учреждения. Согласно судебной практике, банк не обязан применять льготные условия без соответствующих документов. Только после подачи заявления и документов банк обязан не начислять проценты, штрафы или пеню по кредиту.

По объяснению юриста, в случае читательницы, право ее мужа на неначисление процентов по кредиту возникает с момента подачи его заявления и документов в банк, то есть с ноября 2021 года. «Утверждение, что банку было известно о статусе ее мужа как военнослужащего с 2015 года, поскольку тот получал денежное довольствие на счет в этом банке, может быть отвергнуто судом. Отказ банка осуществить перерасчет процентов по кредиту за период до ноября 2021 может быть признан правомерным», — объясняет возможные судебные перспективы Мария Руденко.

Она также обращает внимание на нюанс: в договоре между банком и клиентом могут указываться условия автоматического списания средств для погашения долгов. Однако суд может не признать их как неотъемлемую часть договора, что подтверждает судебная практика.

Коллекторская этика

Мария Руденко указывает, что кредиторам запрещено инициировать контакт с лицами, принадлежащими к защищенным категориям и их близкими, к которым относятся военнослужащие и члены их семей.

В то же время она обращает внимание на то, что кредиторы должны были быть осведомлены о принадлежности к защищенным категориям потребителей. Если лицо сообщило банк об этой принадлежности и предоставило соответствующие документы, попытки коллекторов связаться с ним будут незаконными.

Артур Аветян отмечает, что если военнослужащий подал соответствующее заявление в банк и реструктуризация долга была осуществлена, то банку должны были стать известные обстоятельства, описанные супругой военнослужащего, поэтому попытка коллекторов установить контакт может считаться нарушением.

В случае невыполнения требований закона, Нацбанк может наложить на банк штраф в значительной сумме, подчеркивает он.

Наследственные аспекты

По словам Артура Аветяна, обращение банка с иском к погибшему является обычной практикой, но суд в случае отсутствия правопреемников отказывает в открытии или закрывает производство. В случае отсутствия правопреемников банк рассматривает долг как безнадежный и списывает его, объясняет он Артур Аветян.

Мария Руденко говорит, что читательнице следует обратить внимание на то, что она может принадлежать к наследникам, которые вступают в наследство автоматически.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.