Мировой рынок ПК вернулся к росту после двухлетнего спада

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) вернулись к росту в первом квартале 2024 г. после двух лет спада. Об этом говорится в результатах компании по исследованию рынка International Data Corporation (IDC), сообщает Reuters.

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Как изменился рынок ПК

Рынок ПК вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 59,8 миллиона единиц в первом квартале и вернулся к допандемическому уровню. Ожидается, что доступность ПК с искусственным интеллектом будет способствовать росту спроса на эти устройства, что поможет рынку восстановиться.

На спрос на прошедшие два года также влияла экономическая ситуация: высокие процентные ставки и устойчивая инфляция заставляли компании и клиентов откладывать обновление систем.

Также ситуация ухудшилась и в Китае, традиционно крупнейшем потребителе настольных ПК, повлиявшем на глобальную картину, отмечает IDC.

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В прошлом месяце другая исследовательская компания Canalys сообщила, что рынок ПК в США, как ожидается, вырастет в 2024 и 2025 годах на 7% и 10% соответственно.

«Несмотря на трудности Китая, ожидается, что восстановление продолжится в 2024 году, поскольку новые ПК с искусственным интеллектом появятся на полках в конце этого года, а коммерческие покупатели начнут обновлять компьютеры, приобретенные во время пандемии», — сказал Джитеш Убрани, менеджер по исследованиям в отделе IDC по отслеживанию мобильных устройств по всему миру.

Китайская Lenovo Group снова возглавила список с долей рынка 23%, за ней следуют HP Inc и Dell Technologies с долями рынка около 20% и 15,5% соответственно. Компания Apple показала рост поставок на 14,6% и имела рыночную долю 8,1%.