Министерство финансов Украины привлекло более 7 млрд грн на аукционе ОВГЗ 9 апреля. По облигациям на 1 и 2 года ставки снова были снижены. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Минфин снова снизил ставки по гривневым ОВГЗ и привлек в бюджет 7 млрд
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Так, годовые ОВГЗ разместили под 16,10%, а на прошлом аукционе была другая ставка — 16,23%, а еще неделей ранее — 16,24%.
Аналогичная ситуация и с двухлетними бумагами — ставка уменьшилась с 17,09% до 17% (17,20% — две недели назад).
Ставка ОВГЗ на 3 года не изменилась.
Источник: Минфин
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