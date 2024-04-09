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9 апреля 2024, 19:44 Читати українською

Известные австралийцы призывают отдать Украине $9 млрд «грязных денег» россии

Австралийская элита требует конфисковать $9 млрд российских активов, замороженных властями Австралии, и направить их на финансовую поддержку Украины, сообщает Sydney Morning Herald.

Австралийская элита требует конфисковать $9 млрд российских активов, замороженных властями Австралии, и направить их на финансовую поддержку Украины, сообщает Sydney Morning Herald.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИзвестные австралийцы из организации «Сеть поклонников Украины», в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратились с письмом в казначея Джима Чалмерса.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Известные австралийцы из организации «Сеть поклонников Украины», в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратились с письмом в казначея Джима Чалмерса.

Они призывают его рассмотреть несколько вариантов перенаправления миллиардов «грязных денег», хранящихся в Австралии с момента введения санкций против российских олигархов и других лиц, считающихся приспешниками вторжения и оккупации Украины.

Группа обратилась к правительству с просьбой присоединиться к другим странам в разработке правовых вариантов использования суверенных российских активов для восстановления и реконструкции страны и обновить свои законы, чтобы обеспечить возможность использования российских активов.

«Мы обращаемся к вам с этой просьбой, потому что Австралия может значительно превзойти свои возможности без особых затрат для австралийских налогоплательщиков», — говорится в письме.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
9 апреля 2024, 21:30
#
Закликають швидко, а рухаються повільно…
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