Известные австралийцы призывают отдать Украине $9 млрд «грязных денег» россии

Австралийская элита требует конфисковать $9 млрд российских активов, замороженных властями Австралии, и направить их на финансовую поддержку Украины, сообщает Sydney Morning Herald.

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Известные австралийцы из организации «Сеть поклонников Украины», в которую входят бывшие премьер-министры, бизнесмены, профсоюзные и военные лидеры, а также бывшие дипломаты, обратились с письмом в казначея Джима Чалмерса.

Они призывают его рассмотреть несколько вариантов перенаправления миллиардов «грязных денег», хранящихся в Австралии с момента введения санкций против российских олигархов и других лиц, считающихся приспешниками вторжения и оккупации Украины.

Группа обратилась к правительству с просьбой присоединиться к другим странам в разработке правовых вариантов использования суверенных российских активов для восстановления и реконструкции страны и обновить свои законы, чтобы обеспечить возможность использования российских активов.

«Мы обращаемся к вам с этой просьбой, потому что Австралия может значительно превзойти свои возможности без особых затрат для австралийских налогоплательщиков», — говорится в письме.