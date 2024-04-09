Крупнейший в мире энерготрейдер дал прогноз по ценам на нефть в 2024 году

В этом году цены на нефть будут колебаться в диапазоне $80−100 за баррель, а глобальный спрос на черное золото вырастет на 1,9 млн баррелей в день. Об этом заявил Рассел Харди, исполнительный директор крупнейшего в мире энерготрейдера Vitol, сообщает Reuters.

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«Цены на нефть будут колебаться в диапазоне $80−100 за баррель, а мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 миллиона баррелей в день в 2024 году», — сказал Харди на конференции во вторник, 9 апреля.

Напомним

«Минфин» писал, что в пятницу, 5 апреля, цены на нефть марки Brent поднялись выше $90 впервые с октября 2023 года, поскольку геополитическая напряженность и сокращение добычи превзошли осторожность по снижению ставок Федеральной резервной системой США.