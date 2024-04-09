Ford отказался от плана перевести свою европейскую розничную сеть в агентскую модель прямых продаж. Автопроизводитель откладывает на несколько лет эту систему и разрабатывает «передовую франчайзинговую модель». Об этом сообщает Укравтопром.
Все больше автопроизводителей откладывают внедрение прямых продаж авто
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Согласно агентской системе автопроизводители выставляют счета клиентам напрямую, а дилеры получают фиксированное вознаграждение за продажу.
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Ранее Stellantis, BMW, Audi и Jaguar Land Rover, отложили или просмотрели свои планы по агентским продажам.
Stellantis, BMW отложили развертывание модели агентских продаж в Европе из-за сбоев в IТ.
У Audi возникли проблемы с дилерами в Великобритании, крайне негативно воспринявшими новую модель продаж, по которой они получают фиксированное вознаграждение вместо переменной комиссии.
Источник: Минфин
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