Минфин США прямо предупредил Китай о санкциях за помощь россии

США предупредили китайские банки и экспортные компании о последствиях помощи в укреплении военного потенциала россии. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен по завершении четырехдневных переговоров в Китае, передает Bloomberg.

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«Я подчеркнула, что компании, включая находящиеся в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они будут сталкиваться со значительными последствиями, если это сделают», — сказала Йеллен.

«Любые банки, способствующие значительным трансакциям за поставку товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленного сектора россии, подвергают себя риску санкций США», — добавила глава Минфина США.

Китай уже получал подобные предупреждения от США, однако заявление Йеллен в Пекине указывает на чрезвычайный уровень угрозы санкций, отмечает Bloomberg. Она прозвучала в тот же день, когда Министр иностранных дел россии Сергей Лавров прибыл для переговоров в Пекин.

Администрация Байдена пытается повлиять на компании по всему миру, которые помогают россии обходить санкции, введенные в ответ на вторжение в Украину в 2022 году. Главным оружием США против финансовых учреждений является способность Министерства финансов закрыть им доступ к долларам, что представляет угрозу международным операциям любого банка.

Напомним, что ранее сразу несколько китайских банков прекратили принимать платежи из россии даже в юанях, средства по таким трансакциям возвращают российским клиентам.