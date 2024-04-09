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9 апреля 2024, 9:33 Читати українською

Спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза. Самые популярные авто

За прошлый месяц автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к марту прошлого года спрос на электромобили вырос в 2,3 раза. Об этом сообщает Укравтопром.

За прошлый месяц автопарк Украины пополнили более 4,4 тыс.
Фото: pixabay.com

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Доля новых машин в регистрациях BEV составила 20%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4337 шт. (новых — 900 шт., б/у — 3437 шт.).

Среди 83 коммерческих электромобилей новыми были только 5 автомобилей.

Новые авто

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

  • Volkswagen ID.4 — 207 ед.;
  • BYD Song Plus — 112 ед.;
  • Honda eNS1 — 79 ед.;
  • Honda M-NV — 70 ед.;
  • Nissan Ariya — 68 ед.

Подержанные авто

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 546 ед.;
  • Tesla Model 3 — 456 ед.;
  • Tesla Model Y — 349 ед.;
  • Volkswagen e-Golf — 246 ед.;
  • Tesla Model S — 192 ед.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
bonv
bonv
9 апреля 2024, 10:49
#
Все через ціни.
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