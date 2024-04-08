При Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 апреля 2024, 17:15 Читати українською

При Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО

При Министерстве обороны Украины был создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет, в который, в частности, вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

При Министерстве обороны Украины был создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет, в который, в частности, вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.

Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержанию высокого доверия общества к Министерству как государственному институту. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
0
bonv
bonv
8 апреля 2024, 20:04
#
Красти будуть більше чи менше?
+
0
bonv
bonv
8 апреля 2024, 20:06
#
Реальна сума військової допомоги Німеччині для України виявилася набагато меншою, ніж стверджують у Берліні.
Офіційний Берлін заявляє, що надав Україні військову допомогу на 28 млрд євро. Проте, як виявилося, значна частина від цієї суми повернулася до німецького бюджету.
Детальніше про це пише видання Вild.
Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс направив владі запит із вимогою пояснити ці цифри. За словами Гедехенса, насправді гроші платить ЄС, а не Німеччина.
Канцлер Шольц обіцяв у 2024 році укласти подальші контракти на шість мільярдів євро. Але ці гроші включають не лише військову допомогу Україні, але також заходи в інших країнах і заміна озброєння Бундесверу. За словами Гедехенса, інші країни не мають жодного відношення до України, а переозброєння Бундесверу вже включено в інше місце на 5,2 мільярда.
«Тому обидві позиції повинні бути усунені», — каже депутат.
Гедехенс оцінює цю різницю ще 2,6 млрд євро. З урахуванням цих та інших недоїмок виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд. Це на 23% менше, ніж запевняє німецька влада.
+
0
bonv
bonv
8 апреля 2024, 20:07
#
Крім того, сюди входять суми, які обіцяє Україна на майбутнє аж до 2028 року. Незрозуміло, що станеться з цими грошима на той час. Депутат вважає, що і ці цифри завищені, і в реальності Києву поки що передано лише 10,2 млрд євро від Берліна.
«Канцлер створює враження, що Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми. Канцлер насамперед переймається підвищенням власного авторитету. І, на жаль, замало — Україною», — сказав депутат Бундестагу.
Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке назвав ситуацію «креативом при бухгалтерському обліку» та «начаклованими мільярдами».
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами