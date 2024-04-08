При Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО

При Министерстве обороны Украины был создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет, в который, в частности, вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.

Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержанию высокого доверия общества к Министерству как государственному институту. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.