При Министерстве обороны Украины был создан координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет, в который, в частности, вошли внутренние аудиторы из государств-членов НАТО. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
При Минобороны будут работать аудиторы из государств НАТО
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Комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в Министерстве обороны Украины. В состав комитета входят сертифицированные внутренние аудиторы из государств-членов НАТО и Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту.
Аудиторский комитет создается для консультаций и рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением деятельности по внутреннему аудиту, подготовки рекомендаций по совершенствованию его работы в Министерстве обороны, поддержанию высокого доверия общества к Министерству как государственному институту. Он будет усиливать функцию внутреннего аудита и одновременно будет органом, который будет развивать его функционал.
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Офіційний Берлін заявляє, що надав Україні військову допомогу на 28 млрд євро. Проте, як виявилося, значна частина від цієї суми повернулася до німецького бюджету.
Детальніше про це пише видання Вild.
Депутат Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенс направив владі запит із вимогою пояснити ці цифри. За словами Гедехенса, насправді гроші платить ЄС, а не Німеччина.
Канцлер Шольц обіцяв у 2024 році укласти подальші контракти на шість мільярдів євро. Але ці гроші включають не лише військову допомогу Україні, але також заходи в інших країнах і заміна озброєння Бундесверу. За словами Гедехенса, інші країни не мають жодного відношення до України, а переозброєння Бундесверу вже включено в інше місце на 5,2 мільярда.
«Тому обидві позиції повинні бути усунені», — каже депутат.
Гедехенс оцінює цю різницю ще 2,6 млрд євро. З урахуванням цих та інших недоїмок виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд. Це на 23% менше, ніж запевняє німецька влада.
«Канцлер створює враження, що Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми. Канцлер насамперед переймається підвищенням власного авторитету. І, на жаль, замало — Україною», — сказав депутат Бундестагу.
Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке назвав ситуацію «креативом при бухгалтерському обліку» та «начаклованими мільярдами».