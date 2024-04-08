НБУ за неделю снизил чистую продажу валюты

Чистая продажа долларов Национальным банком снизилась на прошлой неделе до $454 млн с $653 млн неделей ранее. Как свидетельствуют данные регулятора, продажа валюты снизилась до $484 млн с $653 млн, тогда как покупка увеличилась до $30 млн с $1 млн, передает Интерфакс-Украина.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Официальный курс гривны по итогам прошлой недели укрепился на 23 копейки — с 39,0749 грн/$1 до 38,8437 грн/$1.

На наличном рынке курс гривны за неделю укрепился на 8 копеек — до 39,34 грн/$1.

Динамика отрицательного сальдо между объемами покупки населением валюты и ее продаж сокращалась с $51,9 млн в понедельник до $31,84 млн в четверг.

По итогам марта чистая продажа Нацбанка выросла до $1,78 млрд с $1,5 млрд в феврале, впрочем с учетом рекордной международной финансовой помощи международные резервы в марте выросли на 18% — до $43,76 млрд.