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7 апреля 2024, 15:05 Читати українською

В Раде вернулись к обсуждению блокирования счетов уклонистов — нардеп

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вернулся к рассмотрению отклоненных ранее норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставление консульских услуг для украинцев, которых сотрудники ТЦК и СП обвинят в уклонении от мобилизации. Об этом член Комитета Ирина Фриз сообщила в Facebook по результатам прошедшего накануне заседания комитета.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вернулся к рассмотрению отклоненных ранее норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставление консульских услуг для украинцев, которых сотрудники ТЦК и СП обвинят в уклонении от мобилизации.

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В частности, Комитет пересмотрел свое предыдущее решение, которым отклонялось введение временных ограничений (блокировка счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу) для тех украинцев, которых сотрудники ТЦК будут обвинять в уклонении от мобилизации.

«Итак, теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму», — отметила Фриз.

Она добавила, что Комитет также вернул ограничения предоставления консульских услуг гражданам Украины за границей, которые не станут на военный учет.

В то же время, внедрение электронного кабинета военнообязанного сейчас предлагают оставить как право (возможность), а не обязанность.

Кроме того, Комитет учел поправку, что граждане, самостоятельно изъявившие желание подписать контракт, получат возможность выбрать подразделение, но только из утвержденного Генштабом перечня.

Фриз добавила, что окончательная редакция законопроекта ко второму чтению будет принята на следующем заседании Комитета.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+45
innapcholko
innapcholko
7 апреля 2024, 15:18
#
Я могу подсказать идею!

Нужно кроме блокировки счетов уклонистов еще блокировать счета членов семьи, чтобы неповадно было.

А также сажать за уклонения не только уклониста — а сразу всей семьей — в трудовые лагеря!

И чего там штрафы по 100-200-400тыс — конфискацию имущества! Всей семьи и родственников по 3ие колено — в трудовые лагеря — трудиться на благо Украины!
+
0
mantis05
mantis05
7 апреля 2024, 15:56
#
И как, по вашему, всякие дети сильных мира сего, за бугром будут сидеть без папкиных деняк?) Напомню, что у сына кличка- 2ое гражданство, но Украина его рассматривает как своего гражданина, также как и 2 сына парашнюка…и это только верхушка айсберга. Однозначно нет.
+
0
mantis05
mantis05
7 апреля 2024, 15:27
#
Ну, сейчас у нас будет бум в стране с бизнес-вумен)
+
0
Criptor82
Criptor82
7 апреля 2024, 15:48
#
«Водночас впровадження електронного кабінету військовозобов'язаного наразі планують залишити як право, а не обов’язок». Без коментарів
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
7 апреля 2024, 15:59
#
Потому что понимают что даже если сделают обязательным это не поможет. Пока електронный кабинет не научится в бусик закидывать в борьбе с «ухилянтами» он не поможет.
+
+45
Mini Mi
Mini Mi
7 апреля 2024, 16:03
#
Эт правильно, а то чёт падение депозитов прекратилось. Что в мозгах у этих ребят неясно. Про отказ от консульской вообще смешно — после получения отказа человек идёт и на основании его получает документы в стране пребывания. Или там реально думают что кто-то кто уже сбежал с концлагеря в него будет возвращаться чтобы загран продлить?
+
+15
zevs1
zevs1
7 апреля 2024, 16:26
#
Всё что депутаты и власть в целом хотят напринемать сейчас и в будущем, должно всегда начинаться именно с них самих — властьимущих чиновников и членов их семей, и нужно закрепить эту норму в конституции Украины, а если захотят депутаты отменить то только через всеукринский референдум.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
7 апреля 2024, 17:40
#
Під зачистку — саме то.
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