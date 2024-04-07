В Раде вернулись к обсуждению блокирования счетов уклонистов — нардеп

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вернулся к рассмотрению отклоненных ранее норм законопроекта об усилении мобилизации, предусматривающих блокирование счетов и предоставление консульских услуг для украинцев, которых сотрудники ТЦК и СП обвинят в уклонении от мобилизации. Об этом член Комитета Ирина Фриз сообщила в Facebook по результатам прошедшего накануне заседания комитета.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, Комитет пересмотрел свое предыдущее решение, которым отклонялось введение временных ограничений (блокировка счетов, запрет на управление транспортными средствами, выезд за границу) для тех украинцев, которых сотрудники ТЦК будут обвинять в уклонении от мобилизации.

«Итак, теперь комитет повторно будет рассматривать данную норму», — отметила Фриз.

Она добавила, что Комитет также вернул ограничения предоставления консульских услуг гражданам Украины за границей, которые не станут на военный учет.

В то же время, внедрение электронного кабинета военнообязанного сейчас предлагают оставить как право (возможность), а не обязанность.

Кроме того, Комитет учел поправку, что граждане, самостоятельно изъявившие желание подписать контракт, получат возможность выбрать подразделение, но только из утвержденного Генштабом перечня.

Фриз добавила, что окончательная редакция законопроекта ко второму чтению будет принята на следующем заседании Комитета.