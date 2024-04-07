Минфин - Курсы валют Украины

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7 апреля 2024, 16:00 Читати українською

Зеленский собирает новый самит мира, НАТО хочет отстранить США от лидерства в снабжении оружием: что писали западные СМИ об Украине

Reuters: Зеленский надеется привлечь около 100 стран на саммит в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в субботнем выступлении, что надеется, что он и президент Швейцарии в течение нескольких дней назначат дату мирового саммита мира в Швейцарии с участием 80−100 стран.

россия заявила, что такая встреча будет бессмысленной, если она в ней не участвует.

СNBC: Столтенберг предлагает создать фонд для Украины на $100 миллиардов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.

Bussines Insider: В НАТО обеспокоены новым предполагаемым сроком Трампа

У генерального секретаря НАТО есть план передать Альянсу контроль над группой, поставляющей Украине оружие, сейчас эту работу выполняют США.

Такая идея возникла из-за беспокойства, что переизбрание бывшего президента Дональда Трампа может повлечь за собой проблемы для будущей поддержки Украины.

Bloomberg: Во Франции обдумывают призыв в армию на фоне продолжения войны на пороге Европы

Франция является одной из нескольких стран, которые с тревогой наблюдают за украинским фронтом и обсуждают, пора ли вернуть старые способы призыва или обязательной военной службы.

Источник: Минфин
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