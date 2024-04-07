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7 апреля 2024, 9:00 Читати українською

В США продали место в склепе рядом с Мэрилин Монро за $195 тысяч

Склеп рядом с местом захоронения голливудской актрисы Мэрилин Монро и основателя Playboy Хью Гефнера продали на аукционе за $195 тыс. Об этом пишет Sky.

Склеп рядом с местом захоронения голливудской актрисы Мэрилин Монро и основателя Playboy Хью Гефнера продали на аукционе за $195 тыс.

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Покупателем стал Энтони Джабин, технический инвестор в районе Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. Он сказал, что «всегда мечтал» быть рядом с Монро.

Умерший в 2017 году в возрасте 91 года Гефнер купил еще в 1992 году склеп рядом с кинозвездой 1950-х годов.

Вместе с местом в склепе Джабин на торгах приобрел купальный костюм, когда-то принадлежавший актрисе, и старую кровать Гефнера.

Другие вещи актрисы также украсили аукционный зал, в том числе розовое платье Pucci из шелкового джерси с длинными рукавами. Его купили за $325 тыс.

Источник: Минфин
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