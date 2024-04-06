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6 апреля 2024, 14:02 Читати українською

Intel продала свой самый большой офис в россии

Intel продала свой офис в Нижнем Новгороде, который был самым большим в россии. Об этом сообщает The Moscow Times.

Intel продала свой офис в Нижнем Новгороде, который был самым большим в россии.

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Соглашение было завершено в январе текущего года, причем покупателя на региональный офис корпорации искали давно. В списке проданных активов — здание и земельные участки. Имя покупателя в отчетности не называется.

В Нижнем Новгороде Intel владел RnD-офисом, выполнявшим функции узлового центра исследований и разработок в россии. В нем находились лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформного программного обеспечения и ШИ-решений.

Из-за развязанной с россией полномасштабной войны против Украины корпорация приостановила свою деятельность на российской территории.

В корпорации также сообщили, что они не откажутся от своих обязательств перед сотрудниками российского подразделения и окажут им помощь.

В конце прошлого года в российском Intel, объединяющем два юридических лица, работали два человека. Ранее штат компании насчитывал 1,2 тыс работников.

Источник: Минфин
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