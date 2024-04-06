В Зимбабве заменят обесцененную нацвалюту новой

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 апреля 2024, 12:05 Читати українською

В Зимбабве заменят обесцененную нацвалюту новой

Зимбабве заменит обесцененный национальный доллар и введет новую валюту ZiG, обеспеченную золотом и корзиной иностранных валют. По оценкам МВФ, за 16 лет инфляция в стране составила 500 миллиардов процентов. Об этом пишет Bloomberg.

Зимбабве заменит обесцененный национальный доллар и введет новую валюту ZiG, обеспеченную золотом и корзиной иностранных валют.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

ZiG — сокращение от Zimbabwe Gold — официально будет запущен в обращение 8 апреля.

Также Центробанк устанавливает учетную ставку на 20%. Предыдущая ставка в 130% была самой высокой в мире.

Этот радикальный шаг — шестая попытка Зимбабве с 2008 года создать функциональную местную валюту. По оценкам Международного валютного фонда, за 16 лет инфляция в Зимбабве составила 500 миллиардов процентов. Местные деньги стали почти бесполезны.

Нынешний зимбабвийский доллар потерял четыре пятых своей стоимости на официальном рынке с начала года, что сделало его второй худшей валютой в мире.

Чтобы восстановить общественное доверие, ZiG будет полностью обеспечен сочетанием золота и других драгоценных металлов, а также хранящихся в центральном банке валютных резервов.

Резервы сейчас включают $100 млн наличными и 2522 килограмма золота на сумму $185 млн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
bonv
bonv
6 апреля 2024, 12:21
#
Це жесть, а не долар:)))
+
0
Neskajy Neskajy
Neskajy Neskajy
6 апреля 2024, 14:43
#
У людей горе. Более того, данная новость может анонсировать в некотором смысле что ожидает украинскую гривну. А тебе весело? Смайлики рисуешь?
+
0
Lamo
Lamo
6 апреля 2024, 14:53
#
А тобі з болот яке діло?
+
0
bonv
bonv
6 апреля 2024, 14:53
#
Мова ж про долар, а не людей. Домахатися немає до кого?
+
0
Neskajy Neskajy
Neskajy Neskajy
6 апреля 2024, 14:56
#
Я искренне недоумеваю, когда вижу весёлые смайлики или улыбочки под новостями акцентирующими внимание на горе и бедах людей. И суть не в том, о долларе ты писал или нет. А о смайликах под такими новостями. И дело не конкретно в тебе, ты лишь один из таких комментаторов, которые используют подобную тенденцию. Драться я с тобой не планирую. Ты всё равно победишь.
+
0
bonv
bonv
6 апреля 2024, 15:19
#
Ще раз для особливо «одарьонних» — мова про долар, а не людей.
Думай про падшій рубля:)))).
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают bonv, Neskajy Neskajy и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами