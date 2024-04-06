В Зимбабве заменят обесцененную нацвалюту новой

Зимбабве заменит обесцененный национальный доллар и введет новую валюту ZiG, обеспеченную золотом и корзиной иностранных валют. По оценкам МВФ, за 16 лет инфляция в стране составила 500 миллиардов процентов. Об этом пишет Bloomberg.

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ZiG — сокращение от Zimbabwe Gold — официально будет запущен в обращение 8 апреля.

Также Центробанк устанавливает учетную ставку на 20%. Предыдущая ставка в 130% была самой высокой в мире.

Этот радикальный шаг — шестая попытка Зимбабве с 2008 года создать функциональную местную валюту. По оценкам Международного валютного фонда, за 16 лет инфляция в Зимбабве составила 500 миллиардов процентов. Местные деньги стали почти бесполезны.

Нынешний зимбабвийский доллар потерял четыре пятых своей стоимости на официальном рынке с начала года, что сделало его второй худшей валютой в мире.

Чтобы восстановить общественное доверие, ZiG будет полностью обеспечен сочетанием золота и других драгоценных металлов, а также хранящихся в центральном банке валютных резервов.

Резервы сейчас включают $100 млн наличными и 2522 килограмма золота на сумму $185 млн.