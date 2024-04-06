Половина взрослых в мире испытывают стресс из-за финансов — исследование

По крайней мере, половина взрослых в ряде крупных экономик мира сообщили, что испытывают стресс из-за личных финансов, и отметили, что инфляция является одной из главных причин. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного SurveyMonkey.

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Значительное количество опрошенных также утверждают, что они чувствуют себя хуже в финансовом плане, чем их родители и пессимистично смотрят на финансовое будущее своих детей.

В США, Австралии, Испании и Мексике около 70% взрослых сказали, что они «очень или несколько озабочены» из-за денег. Аналогичный показатель в Великобритании составляет 63%, в Германии — 57%, в Швейцарии — 55%, в Сингапуре и Франции — около 50%.

В этих странах от половины до двух третей заявили, что считают себя частью среднего класса. Несмотря на то, что средний класс традиционно считается финансово комфортным, от 45% до 62% причисливших себя к этой группе отметили, что «живут от зарплаты до зарплаты».

Половина взрослых в Австралии, Германии и Великобритании сказали, что их финансовое состояние хуже пяти лет назад.

Источником финансового стресса чаще всего в ходе опроса называли инфляцию, а также нехватку сбережений, экономическую нестабильность и рост процентных ставок.

Исследование было проведено среди 4342 взрослых в марте этого года.