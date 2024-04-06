Половина взрослых в мире испытывают стресс из-за финансов — исследование

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 апреля 2024, 9:00 Читати українською

Половина взрослых в мире испытывают стресс из-за финансов — исследование

По крайней мере, половина взрослых в ряде крупных экономик мира сообщили, что испытывают стресс из-за личных финансов, и отметили, что инфляция является одной из главных причин. Об этом сообщается в результатах исследования, проведенного SurveyMonkey.

По крайней мере, половина взрослых в ряде крупных экономик мира сообщили, что испытывают стресс из-за личных финансов, и отметили, что инфляция является одной из главных причин.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Значительное количество опрошенных также утверждают, что они чувствуют себя хуже в финансовом плане, чем их родители и пессимистично смотрят на финансовое будущее своих детей.

В США, Австралии, Испании и Мексике около 70% взрослых сказали, что они «очень или несколько озабочены» из-за денег. Аналогичный показатель в Великобритании составляет 63%, в Германии — 57%, в Швейцарии — 55%, в Сингапуре и Франции — около 50%.

В этих странах от половины до двух третей заявили, что считают себя частью среднего класса. Несмотря на то, что средний класс традиционно считается финансово комфортным, от 45% до 62% причисливших себя к этой группе отметили, что «живут от зарплаты до зарплаты».

Половина взрослых в Австралии, Германии и Великобритании сказали, что их финансовое состояние хуже пяти лет назад.

Источником финансового стресса чаще всего в ходе опроса называли инфляцию, а также нехватку сбережений, экономическую нестабильность и рост процентных ставок.

Исследование было проведено среди 4342 взрослых в марте этого года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
6 апреля 2024, 11:12
#
В Україні цей процент більший.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами