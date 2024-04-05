Бизнес все больше испытывает дефицит рабочей силы — НБУ

Все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала, а количество ищущих работу согласно количеству резюме на сайтах поиска работы в дальнейшем сокращается. Об этом говорится в отчете НБУ по теме: «Макроэкономический и монетарный обзор, апрель 2024 года», сообщает пресс-служба регулятора.

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«Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала. Количество ищущих работу, измеряемое количеством резюме на сайтах поиска работы, в дальнейшем сокращалось», — говорится в документе.

Это может являться следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе через мобилизацию и миграцию.

Из-за несоответствия между спросом и предложением рабочей силы увеличивается давление в сторону повышения заработных плат как со стороны соискателей, так и работодателей. Дополнительное влияние оказало повышение минимальной заработной платы в начале года. Рост зарплат, значительные объемы расходов бюджета на денежное довольствие военнослужащих, индексация пенсий (с марта) и повышение выплат, привязанных к минимальной зарплате, способствовали увеличению доходов домохозяйств, что, со своей стороны, поддерживает потребительский спрос.