За последние несколько недель РФ ракетными ударами вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины. Разрушены 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию.
россия за последние несколько недель уничтожила 80% украинской тепловой генерации — Шмыгаль
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«К сожалению, россия продолжает энергетический террор — только за последние недели россияне уничтожили более 6 гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика», — сказал Шмыгаль.
По его словам, россия продолжает бить ракетами по энергетическим объектам, уничтожает трансформаторы, генераторы.
«К сожалению, за последние недели россия уничтожила 80% тепловой генерации», — сказал глава правительства.
Премьер отметил, что у Эстонии есть старое оборудование для энергетики советского типа.
«Нам бы очень помогло, если бы у нас были запчасти — чтобы восстановить пострадавшие блоки электростанций и вернуть к работе часть энергетических мощностей», — сказал Шмыгаль.
Он рассказал, что правительство Украины работает над созданием децентрализованной энергосистемы.
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