россия за последние несколько недель уничтожила 80% украинской тепловой генерации — Шмыгаль

За последние несколько недель РФ ракетными ударами вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины. Разрушены 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС). Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«К сожалению, россия продолжает энергетический террор — только за последние недели россияне уничтожили более 6 гигаватт мощностей нашей энергосети. Это и гидроэнергетика, и угольная энергетика», — сказал Шмыгаль.

По его словам, россия продолжает бить ракетами по энергетическим объектам, уничтожает трансформаторы, генераторы.

«К сожалению, за последние недели россия уничтожила 80% тепловой генерации», — сказал глава правительства.

Премьер отметил, что у Эстонии есть старое оборудование для энергетики советского типа.

«Нам бы очень помогло, если бы у нас были запчасти — чтобы восстановить пострадавшие блоки электростанций и вернуть к работе часть энергетических мощностей», — сказал Шмыгаль.

Он рассказал, что правительство Украины работает над созданием децентрализованной энергосистемы.