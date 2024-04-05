Apple увольняет 614 работников в Калифорнии после отмены своего проекта по созданию беспилотного электромобиля. Это первое значительное сокращение рабочих мест в компании после пандемии COVID-19, сообщает CNBC.
Apple увольняет более 600 работников после отмены автомобильного проекта
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Сотрудникам IT-гиганта сообщили об увольнении 28 марта, однако изменения вступят в силу с 27 мая.
В сообщении о сокращении Apple не упоминает конкретные проекты, к которым были привлечены уволенные работники. Однако известно, что они работали вне штаб-квартиры компании, в меньших офисах-спутниках, работавших над секретными проектами.
По данным San Francisco Chronicle, сократили должности руководителей механических цехов, инженеров аппаратного обеспечения и инженеров-конструкторов.
Напомним
«Минфин» писал, что Apple планирует выпустить новый iPad в мае. Линейка планшетов компании не обновлялась полтора года.
Источник: Минфин
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