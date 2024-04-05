С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль установил контроль над 180 компаниями общей стоимостью около $11,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
За время полномасштабной войны россия захватила 180 компаний на $11,5 миллиарда
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«Почти наверняка приоритетными были компании с иностранным капиталом, включая компании, принадлежащие россиянам, проживающим за границей», — говорится в сообщении.
Фактический захват компаний разведчики объясняют тем, что Кремль хочет снизить иностранные, особенно западные, связи в российской экономике.
В то же время Россия устанавливает больший контроль над компаниями в стратегических отраслях, таких как оборонная промышленность.
Москва перераспределяет активы в пользу связанных с Кремлем бизнесменов, поддерживающих войну в Украине, отметили в Минобороны.
«Эта деприватизация, вероятно, связана с призывом Путина в его послании в феврале 2024 года к новой националистической элите, сформированной в результате войны в Украине», — объясняет ведомство.
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«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика», — зазначив Шмигаль.
За його словами, росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.
«Протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей», — додав прем'єр-міністр.