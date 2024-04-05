За время полномасштабной войны россия захватила 180 компаний на $11,5 миллиарда

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль установил контроль над 180 компаниями общей стоимостью около $11,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

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«Почти наверняка приоритетными были компании с иностранным капиталом, включая компании, принадлежащие россиянам, проживающим за границей», — говорится в сообщении.

Фактический захват компаний разведчики объясняют тем, что Кремль хочет снизить иностранные, особенно западные, связи в российской экономике.

В то же время Россия устанавливает больший контроль над компаниями в стратегических отраслях, таких как оборонная промышленность.

Москва перераспределяет активы в пользу связанных с Кремлем бизнесменов, поддерживающих войну в Украине, отметили в Минобороны.

«Эта деприватизация, вероятно, связана с призывом Путина в его послании в феврале 2024 года к новой националистической элите, сформированной в результате войны в Украине», — объясняет ведомство.