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5 апреля 2024, 15:34 Читати українською

За время полномасштабной войны россия захватила 180 компаний на $11,5 миллиарда

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль установил контроль над 180 компаниями общей стоимостью около $11,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Кремль установил контроль над 180 компаниями общей стоимостью около $11,5 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Почти наверняка приоритетными были компании с иностранным капиталом, включая компании, принадлежащие россиянам, проживающим за границей», — говорится в сообщении.

Фактический захват компаний разведчики объясняют тем, что Кремль хочет снизить иностранные, особенно западные, связи в российской экономике.

В то же время Россия устанавливает больший контроль над компаниями в стратегических отраслях, таких как оборонная промышленность.

Москва перераспределяет активы в пользу связанных с Кремлем бизнесменов, поддерживающих войну в Украине, отметили в Минобороны.

«Эта деприватизация, вероятно, связана с призывом Путина в его послании в феврале 2024 года к новой националистической элите, сформированной в результате войны в Украине», — объясняет ведомство.

Источник: Минфин
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bonv
bonv
5 апреля 2024, 16:22
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Російська Федерація своїми ракетними ударами за останні кілька тижнів вивела з ладу 6 гігават потужностей енергетики України та зруйнувала 80% теплоелектроцентралей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Естонському національному телерадіомовленню.
«На жаль, Росія продовжує енергетичний терор — тільки за останні тижні росіяни знищили понад шість гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика», — зазначив Шмигаль.
За його словами, росіяни продовжують бити ракетами по українських енергетичних об'єктах, знищують трансформатори та генератори.
«Протягом останніх тижнів Росія знищила 80 відсотків теплоелектроцентралей»,  — додав прем'єр-міністр.
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