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5 апреля 2024, 15:15 Читати українською

Торговля рф с Турцией приходит в упадок под давлением санкций

Торговля между Турцией и россией испытывает перебои из-за западных санкций. Это наносит удар по важному каналу поставки для москвы. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Торговля между Турцией и россией испытывает перебои из-за западных санкций.

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Экспортеры машинного оборудования, наиболее из всех получивших выгоду от роста поставок в россию, могут сократить свои продажи на 1 миллиард долларов в этом году из-за «нечетких» и «стремительно растущих» санкционных списков, а также ограничений на товары с потенциальным военным использованием, сообщил председатель Ассоциации экспортеров машин Кутла Каравелиоглу.

Это составляет треть прошлогодних продаж в россию, сообщил он, добавив, что наибольшее снижение наблюдается по станкам, насосам и электродвигателям.

«Для любого серьезного производителя промышленного оборудования, похоже, невозможно сохранить свой предварительный интерес россией перед лицом растущего давления на банковскую систему и цепи поставок», — сказал Каравелиоглу.

Это плохие новости для турецких компаний и попыток правительства понизить дефицит текущего счета. Но это также свидетельствует о том, что санкции США и ЕС в отношении россии становятся все более эффективными даже в странах, не являющихся членами союза, таких как Турция.

По предварительным данным Министерства торговли Турции, экспорт в россию в первом квартале упал на 33,7% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
5 апреля 2024, 16:25
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Через санкції продаж алмазів з росії впав на понад 60%, — Reuters.
Країни G7 заборонили прямий імпорт алмазів із РФ з січня 2024 року, а з березня вирішили запровадити поетапне ембарго на постачання оброблених у третіх країнах алмазів російського походження.
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