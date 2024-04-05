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5 апреля 2024, 14:43 Читати українською

Цены на нефть поднялись выше $90 впервые за полгода

Цены на нефть марки Brent поднялись выше $90 впервые с октября 2023 года, поскольку геополитическая напряженность и сокращение добычи превзошли осторожность по снижению ставок Федеральной резервной системой США. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть марки Brent поднялись выше $90 впервые с октября 2023 года, поскольку геополитическая напряженность и сокращение добычи превзошли осторожность по снижению ставок Федеральной резервной системой США.
Фото: pixabay.com

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Фьючерсы на Brent выросли 1,5% до $90,65 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 1,4% до $86,60 за баррель.

Отмечается, что оба контракта закрылись в четверг на самых высоких уровнях с октября и продолжили расти после завершения сессии. Рост цены на нефть в последние дни происходил из-за усиления геополитической напряженности и потенциальных рисков поставок.

Цены выросли в четверг после сообщений в СМИ о том, что посольства Израиля по всему миру были переведены в состояние повышенной готовности из-за роста угроз иранского нападения на израильских дипломатов.

Иран, третий по величине изготовитель нефти в ОПЕК, пообещал отомстить Израилю за атаку в понедельник, в результате которой погибли высокопоставленные иранские военные. Израиль не взял на себя ответственность за атаку на посольство Ирана в Сирии.

Резко изменив тон, Вашингтон 4 апреля выступил с сильнейшим публичным упреком в адрес Израиля с момента начала войны против ХАМАС, предупредив, что политика США в отношении Газы будет определяться тем, предпримет ли Израиль шаги по обеспечению безопасности палестинского гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций.

В то же время, Соединенные Штаты ввели новые антитеррористические санкции, связанные с Ираном, против компании Oceanlink Maritime DMCC и ее судов, сославшись на ее роль в доставке товаров от имени иранских военных.

США используют финансовые санкции, чтобы изолировать Иран, чтобы лишить его возможности финансировать свои прокси-группы и помешать стране поддерживать войну России против украинцев, заявило Министерство финансов.

Цены на нефть также начали расти после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина в конце концов вступит в НАТО, поскольку поддержка страны остается твердой среди государств-членов.

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Недавний рост цен на нефть также произошел после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые сократили поставки топлива, а также новости о том, что государственная энергетическая компания Мексики Pemex потребовала от своего торгового подразделения отменить в этом месяце экспорт сырой нефти в размере до 436 тысяч баррелей в день, поскольку она готовится перерабатывать местную нефть по новым ценам.

Источник: Минфин
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