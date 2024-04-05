В Украине объемы строительства в 2023 году выросли на 22,6% — Госстат

По итогам 2023 г. объем строительных работ в Украине увеличился на 22,6% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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Индекс строительной продукции в Украине по итогам 2023 года составил 122,6% к 2022 году. Положительная динамика наблюдалась в течение всего года.

Наибольший рост объемов строительства зафиксирован в секторе инженерных сооружений — на 32,9%. Также заметно увеличились объемы строительства в секторе нежилой недвижимости — на 20%.

В то же время строительство жилых объектов по сравнению с 2022 годом сократилось на 4,6%.

По данным Госстата, в структуре строительства преобладающую долю (42,9%) занимают капитальные и текущие ремонты помещений. Доля строительства новых объектов составляет 36,3%.