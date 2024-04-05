Официальный курс: НБУ повыисл гривну на 17 копеек

Национальный банк Украины установил на 5 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 39,0201 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 17 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 5 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,34 грн. Европейская валюта подорожала на 8 копеек.

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