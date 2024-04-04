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4 апреля 2024, 19:33 Читати українською

В Польше почти в 2,5 раза увеличилась доля украинцев, которым жилье оплачивает работодатель

Количество украинцев, обеспечиваемых жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Такие данные были опубликованы в аналитическом центре международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Количество украинцев, обеспечиваемых жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом.
Фото: pixabay.com

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В течение первого квартала 2024 года 55% украинцев сказали, что пользуются жильем от работодателя, 33% отметили, что снимают жилье за свой счет, 8% нашли убежище у поляков дома и 4% проживают в центрах коллективного размещения.

В ноябре 2022 года, когда проводился аналогичный опрос, распределение мест проживания было совсем иным.

Тогда снимали жилье за свой счет 58% опрошенных, 22% украинцев обеспечивали жильем работодатели. 10% приютили поляки в своем доме, которым правительство платило компенсацию за каждого беженца в рамках программы убежища. 5% жили на средства государства (в коллективных центрах) и 5% при помощи благотворительных организаций.

Отмена субсидий для центров, где проживают беженцы

В агентстве также напомнили, что Министерство внутренних дел и администрации Польши объявило о внесении изменений для украинских беженцев. В частности, речь идет об отмене субсидий для центров, где проживают беженцы с июля 2024 года.

Сегодня в центрах коллективного проживания насчитывается почти 40 тыс. украинцев, за каждого из них государство платит 40 злотых (392 грн) ежедневно.

«Тот факт, что количество украинцев, обеспечиваемых жильем работодатель, увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом имеет логическое объяснение. Исторически сложилось, что украинцы приезжали в Польшу на временный заработок.

В начале Великой войны Польша приняла наибольшее количество украинцев, которые не сразу устроились на работу. Кто-то имел накопление, кто-то уехал в другие страны ЕС, кто-то вернулся в Украину. Наконец, в Польше осталось подавляющее большинство украинцев, стремящихся работать. В большинстве своем они пользуются жильем от работодателя. Количество официально", — объяснила Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В агентстве отметили, что количество трудоустроенных украинцев в Польше на конец февраля 2024 составляло 755 тысяч.

Опрос

Опрос проводился методом электронного анкетирования, общее количество респондентов за оба периода составило 2340 человек.

Источник: Минфин
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