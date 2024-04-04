Чистая прибыль Укрнафты за 2023 год составила 23,6 миллиарда

Международная компания Grant Thornton завершила независимый аудит ПАО «Укрнафта». Чистая прибыль по результатам 2023 года составила 23,6 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

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Отмечается, что дивиденды в прошлом году вдвое превышают кумулятивный результат последних десяти лет.

Напомним

В марте Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план Укрнафты на 2024 год: чистый доход компании планируется на уровне 118 млрд грн, чистая прибыль — 18 млрд грн.

«Минфин» писал, что Укрнафта в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года увеличила добычу нефти на 0,09% — до 110,3 тыс. тонн, добыча газа — на 10,7% до 92,1 млн кубометров.