Укрнафта увеличила добычу нефти и газа

Укрнафта в феврале 2024 года по сравнению с февралем прошлого года увеличила добычу нефти на 0,09% - до 110,3 тыс. тонн, добыча газа — на 10,7% до 92,1 млн кубометров. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Компания продолжает бурение новых скважины, интенсификацию добычи на месторождениях и переоснащение устаревшего оборудования на оборудование, отвечающее требованиям стандартов API», — говорится в сообщении.

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Напомним

Всего в 2023 году Укрнафта добыла 1,41 млн тонн нефти с конденсатом и 1,1 млрд кубометров газа, природного и нефтяного, это +3% и +6% в соответствии с показателями добычи 2022 года (1,37 млн тонн нефти, 1,037 млрд кубометров газа).