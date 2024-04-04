Инфляция в Швейцарии замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Темпы роста потребительских цен в Швейцарии в марте снизились до минимального с сентября 2021 года 1% в годовом выражении с 1,2% в феврале, согласно данным Федерального статистического управления страны.

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Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 1,3%.

Как изменились цены

По сравнению с предыдущим месяцем цены в Швейцарии не изменились после роста на 0,6% в феврале.

Продукты питания и безалкогольные напитки в марте подешевели на 0,4% в годовом выражении, услуги здравоохранения — на 0,5%, транспортные услуги — также на 0,5%. Тем временем жилье и энергоресурсы подорожали на 3,2%, в сфере отдыха и культуры инфляция составила 1,8%.

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Базовая инфляция, не включающая такие волатильные категории, как необработанные продукты питания и энергоресурсы, замедлилась до 1% с 1,1%.

Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) таргетирует инфляцию на уровне 0−2% и в марте понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%.

«Согласно последнему прогнозу, инфляция останется в этом диапазоне в ближайшие несколько лет», — отметил банк по итогам мартовского заседания.