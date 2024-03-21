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21 марта 2024, 16:42 Читати українською

Швейцария первой среди крупных экономик снизила учетную ставку

Национальный банк Швейцарии неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5%, это стало первым таким снижением с момента ослабления пандемии. Об этом пишет Bloomberg.

Национальный банк Швейцарии неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 1,5%, это стало первым таким снижением с момента ослабления пандемии.
Фото:depositphotos

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Снижение ставки

Хотя некоторые инвесторы делали ставку на такое снижение, большинство экономистов прогнозировали, что ставка останется неизменной, по крайней мере, до июня.

После этого решения курс франка упал на 1% по отношению к евро до самого слабого уровня с июля 2023 года. По отношению к доллару он упал на 1,2% к новому четырехмесячному минимуму.

«Смягчение нашей монетарной политики стало возможным благодаря эффективной борьбе с инфляцией за последние 2,5 года», — заявил в четверг президент швейцарского Центробанка Томас Джордан.

Решение швейцарского банка следует за решением ФРС в среду придерживаться своего прогноза по трем снижениям ставок в этом году. Норвежский центральный банк оставил стоимость заимствований по-прежнему в четверг, и такого же результата ожидают от Банка Англии позже в этот же день.

Прогнозы по инфляции

Банк прогнозирует, что инфляция в среднем составит 1,4% в текущем году, 1,2% в 2025 году и 1,1% в 2026 году.

Швейцария стала первой страной с развитой экономикой, снизившей процентные ставки после длительного высокого инфляционного давления, усиленного влиянием пандемии на мировую торговлю и полномасштабной войной рф в Украине.

Источник: Минфин
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