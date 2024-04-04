Финляндия закрыла границу с россией на неопределенный срок

Правительство Финляндии решило оставить закрытыми все пункты пропуска на границе с россией на неопределенный срок. Пограничные пункты пропуска будут закрыты с 15 апреля до тех пор, пока правительство страны не примет другое решение. Об этом пишет Бизнес Цензор со ссылкой на финское информагентство Yle.

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«Весной не было получено никаких фактов, на основании которых можно было бы считать, что ситуация на границе существенно изменилась», — пояснила глава МВД страны Мари Рантанен.

Она напомнила, что управляемая миграция является одним из способов давления россии на безопасность и социальную стабильность Финляндии и ЕС.

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Напомним

Правительство Финляндии приняло решение полностью закрыть границу с россией с 30 ноября 2023 года.