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4 апреля 2024, 14:06 Читати українською

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска, в очередях — 1400 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска «Рава-Русская», «Ягодин» и «Угринов». Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, пишет «Укринформ».

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска «Рава-Русская», «Ягодин» и «Угринов».

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Блокировка границы

«Продолжается блокировка именно трех направлений — „Рава-Русская“, „Ягодин“ и „Угринов“. И фактически по всем этим трем направлениям польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши, а в сторону Украины пропускается по несколько грузовых транспортных средств в час», — сказал Демченко.

Он отметил, что пункт пропуска «Ягодин» — крупнейшее инфраструктурное направление на границе с Польшей для пропуска именно грузовых транспортных средств. В частности, в сутки он может пропускать 1200−1400 грузовиков. В сторону Украины за минувшие сутки проехало только 70 грузовых транспортных средств.

Читайте: Польские фермеры возобновили блокировку движения грузовиков в ЧП «Угринов-Долгобычев»

По словам пресс-секретаря ГНСУ, совокупно очередь на этих трех направлениях достигает где-то чуть более 400 грузовых транспортных средств.

Он отметил, что есть очереди и в ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается в направлении пунктов пропуска «Краковец» и «Шегини». На первом ожидают где-то 550 грузовиков по состоянию на утро и около 450 напротив «Шегини».

Демченко подчеркнул, что польские фермеры не блокируют руки для других категорий транспорта, кроме грузовых.

Источник: Минфин
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