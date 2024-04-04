Налоговый Комитет рекомендовал принять законопроект № 11084 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым предлагается введение моратория на большинство документальных проверок для отдельных плательщиков. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Даниил Гетманцев.
Депутаты готовятся ввести мораторий на большинство документальных проверок для отдельных плательщиков
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Что известно о законопроекте
Целью законопроекта является введение особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.
Проектом закона предлагается:
1) введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;
2) в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы
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3) ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет;
4) налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:
- мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;
- сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;
- сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;
- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
- налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
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