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4 апреля 2024, 13:16 Читати українською

Депутаты готовятся ввести мораторий на большинство документальных проверок для отдельных плательщиков

Налоговый Комитет рекомендовал принять законопроект № 11084 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым предлагается введение моратория на большинство документальных проверок для отдельных плательщиков. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Даниил Гетманцев.

Налоговый Комитет рекомендовал принять законопроект № 11084 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым предлагается введение моратория на большинство документальных проверок для отдельных плательщиков.

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Что известно о законопроекте

Целью законопроекта является введение особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Проектом закона предлагается:

1) введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

2) в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п.) ;

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3) ведение Перечня будет обеспечивать Государственная налоговая служба Украины, а информацию о включении в него налогоплательщик будет получать через электронный кабинет;

4) налогоплательщики с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

  • мораторий на документальные проверки, за исключением некоторых видов;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения;
  • сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
  • налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
Источник: Минфин
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potator
potator
4 апреля 2024, 13:41
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