Депутаты готовятся ввести мораторий на большинство документальных проверок для отдельных плательщиков

Налоговый Комитет рекомендовал принять законопроект № 11084 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым предлагается введение моратория на большинство документальных проверок для отдельных плательщиков. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Даниил Гетманцев .

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Что известно о законопроекте

Целью законопроекта является введение особенностей налогового администрирования во время военного положения для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Проектом закона предлагается:

1) введение Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, которые будут пользоваться рядом преимуществ в налоговом администрировании во время военного положения;

2) в Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства будут ежеквартально включаться юридические лица и физические лица-предприниматели, которые будут отвечать ряду требований и критериев с учетом системы налогообложения (в частности, требования к уровню уплаты налогов, требования к уровню начисления заработной платы и т. п. ) ;

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