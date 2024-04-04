Государственная налоговая служба обновила свой список проверок в этом году и добавила в него новые компании. В общей сложности более 3,2 тысячи компаний попали в этот список. Об этом пишет Опендатабот.
Налоговая обновила план проверок бизнеса. Добавили 67 новых компаний
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Проверка бизнеса в 2024 году
2361 проверку компаний и 921 проверку фопов запланировала Налоговая в 2024 году. В марте список обновился и в него попали 67 новых компаний. В то же время 34 компании выбыли из списка.
В целом количество проверок увеличилось на 40−33 проверки компаний и 7 проверок фопов.
Стоит отметить, что 9 компаний, которые в этом году проверят Налоговая, попали в Индекс Опендатабота.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии