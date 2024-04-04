Налоговая обновила план проверок бизнеса. Добавили 67 новых компаний

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Проверка бизнеса в 2024 году

2361 проверку компаний и 921 проверку фопов запланировала Налоговая в 2024 году. В марте список обновился и в него попали 67 новых компаний. В то же время 34 компании выбыли из списка.

В целом количество проверок увеличилось на 40−33 проверки компаний и 7 проверок фопов.

Стоит отметить, что 9 компаний, которые в этом году проверят Налоговая, попали в Индекс Опендатабота.