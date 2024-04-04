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4 апреля 2024, 8:10 Читати українською

Особенная церемония награждения: чем запомнилась FinAwards 2024

Премия FinAwards 2024 ежегодно отмечала лучшие на финансовом рынке Украины — те компании, которые достигли вершин и стали примером для других. В этом году интерес к премии превысил все ожидания, ведь в голосовании за победителей приняло участие рекордное количество пользователей, а на самом мероприятии собрался полный зал.

Премия FinAwards 2024 ежегодно отмечала лучшие на финансовом рынке Украины — те компании, которые достигли вершин и стали примером для других.

Рассказываем, какой была церемония награждения FinAwards 2024 года.

Основателями премии FinAwards являются порталы Finance.ua и Минфин (холдинг Treeum).

После рекордного голосования, к которому присоединились почти 54 тысячи человек, организаторы зафиксировали рекордный спрос на приобретение билетов на мероприятие. К слову, каждый пришедший не только лично поддержал развитие финсферы Украины, но и приобщился к благотворительности, ведь с каждого билета 500 грн передали в фонд Tabletochki.

Кроме того, на самом мероприятии провели аукцион, где собирали средства для 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Сначала цель была — 2000 евро. Но и здесь ожидания организаторов не оправдались, ведь удалось собрать большую сумму — 150 тыс. грн, что эквивалентно равняется более 3500 евро. Искренне благодарны всем, кто принял участие в этом сборе.

Участники мероприятия получили уникальную возможность познакомиться с лидерами отрасли и пообщаться с ними. Это номинанты, партнеры и спонсоры. В зале присутствовали Член Правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, Член Правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, СЕО технологической компании Renome-Smart Валерий Сироштан, соучредитель PayForce group Татьяна Николенко, руководитель MyCredit и ClickCredit Серафима Нехода и другие.

Важную работу по развитию финсферы страны ежедневно проделывают Национальная ассоциация банков Украины и Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний. За это они получили благодарность от организаторов FinAwards 2024 года.

Развлекательная программа была приятным бонусом к этому насыщенному событию. На сцене FinAwards выступила в этом году музыкальная группа Kozak System — настоящие художники нашего времени, которые своим творчеством и на собственном примере демонстрируют важность поддержки украинских защитников в эти непростые времена.

После их выступления стартовало награждение победителей новых номинаций. Эта важная миссия легла на плечи представителей организаторов премии Алексея Козырева, Надежды Квитки и Валерии Луневой.

Кто одержал победу

Лучшие из лучших определяли среди банков, МФО, страховых компаний, а также в новых дополнительных номинациях. Среди них номинация «Лучший провайдер по приему онлайн-платежей», где награды получили Liqpay от ПриватБанка, Portmone.com и iPay.ua.

В номинации «Лучшее технологическое решение для приема платежей в офлайн» победу одержали EasyPay, city24 (ООО Свифт Гарант), Приложение Терминал от ПриватБанка.

Впервые в этом году появилась номинация «Инфлюенсер года FinTech рынка», в которой отметили Марину Авдееву, Романа Катеринчика и Анну Золотько.

Инфлюенсерами года Инвестиционного рынка стали Дмитрий Карпиловский, Павел Бойко и Тарас Гук.

В номинации «Лучшее инвестиционное предложение» отметили ООО «Инвестиционный капитал Украина» — ICU, компании ZEMINVEST и Inzhur.

Лучшими образовательными проектами в инвестициях в 2024 году признаны Binance, BY finance и YouControl.

Важными стали также награды победителей в двух новых номинациях:

  • Лучший YouTube-канал о финансах — Экономическая правда, УкрИнвестКлуб, Wallet Pro;

  • Лучший Telegram-канал о финансах — Бизнич | деньги | Инвестиции, Ціна держави, Финансист | Бизнес и тренды.

Появление этих номинаций имеет особое значение, ведь в условиях войны россии против Украины популяризация финансового контента на украинском языке необходима для развития финансовой сферы. Чтобы не упустить ничего важного, советуем подписаться на эти каналы, а также на YouTube-каналы и Telegram-каналы сайтов Минфин и Finance.ua.

Кто еще получил награды на FinAwards 2024

Среди банков отметили крупнейшие и ответственные финучреждения страны в 15 номинациях. В частности, признание за Лучший кредит наличными, Лучший банк для клиентов ФЛП, Карту № 1 в кошельке, Лучший банк для юридических лиц, Лучший мобильный банк, Лучшую службу поддержки получил ПриватБанк, который проявил устойчивость в самых сложных условиях для нашей страны и, несмотря на все, продолжает обслуживать свыше 19 млн пользователей.

В 2024 году крупный и надежный украинский частный банк ПУМБ победил в пяти номинациях премии «Лучшая кредитная карта», «Лучший руководитель розничного бизнеса», «Банкир года» и «Карта № 1 в кошельке» и «Лучшая премиальная карта».

Среди МФО победу сразу в нескольких номинациях одержал сервис по онлайн-кредитованию MyCredit:

  • Лучшая программа лояльности;

  • Лучший руководитель маркетинга;

  • Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов;

  • Лучший СEO микрофинансовой организации (3 место).

Также на FinAwards отметили сервис онлайн-кредитования AvansCredit в номинации «Прорыв года», компанию Credit7 в номинациях «Лучшая МФО онлайн» и «Лучший руководитель маркетинга» и сервис кредитования SlonCredit в номинации «Самый дешевый кредит МФО».

Организаторы FinAwards искренне благодарны компаниям-партнерам за проведение FinAwards за помощь в проведении мероприятия и определении безоговорочных лидеров финансовой сферы Украины.

Источник: Минфин
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