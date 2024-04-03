Рада планирует передать функции Комиссии по игорному бизнесу Минцифры

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Что известно

«Завтра соберется наш Комитет и проголосует законопроект о ликвидации КРАИЛ (Комиссии по игорному бизнесу). Функционал будет передан Минцифры», — говорится в сообщении.

По словам Железняка, соответствующее решение будет принято на основе двух законопроектов — правительственного № 9256 и доработанного самим Железняком № 9256-д.

Он отмечает, что в новый законопроект войдут нормы по ужесточению наказания за незаконную рекламу, о системе онлайн-мониторинга и другие.

Напомним

Игорная индустрия получила легальный статус в Украине в 2020 году. Тогда же был создан КРАИЛ, выдающая лицензии компаниям, желающим заниматься игорным бизнесом. Ежегодно они должны платить лицензионные платежи. К примеру, один год лицензии на интернет-казино стоит 23,4 млн грн, на букмекерскую деятельность в интернете — 108 млн грн, онлайн-покер — 6 млн грн.

В мае 2023 года Кабмин предложил Верховной Раде ликвидировать КРАИЛ. Соответствующий законопроект № 9256 зарегистрирован в парламенте 1 мая.