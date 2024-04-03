Рост реального ВВП в 2023 году: В НБУ объяснили, за счет чего он вырос

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Как отмечают в НБУ, важную роль в росте экономики сыграли:

«В комплексе это обусловило существенное замедление падения экономики уже в I квартале, а со II квартала реальный ВВП вернулся к росту даже несмотря на негативное влияние дальнейших разрушений и остановку деятельности бизнеса на время воздушных тревог», — отмечают в НБУ.

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По прогнозу НБУ, рост реального ВВП будет продолжаться в этом году. Восстановление экономики будет поддерживать сохранение мягкой фискальной политики благодаря значительной международной помощи, улучшению деловых ожиданий и росту доходов домохозяйств, мерам НБУ и правительству по поддержанию макрофинансовой стабильности.

Однако сохраняются и риски, связанные, прежде всего, с войной. Так, ограничить экономический рост могут, в частности, дольше, чем предполагается, сохранение рисков безопасности и более высокая интенсивность военных действий, дальнейшие разрушения энергетической инфраструктуры и усиление миграционных тенденций.

Ощутимое влияние может оказать также уменьшение урожайности основных сельскохозяйственных культур, если погодные условия вернутся к средним климатическим нормам.