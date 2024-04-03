В 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%. Значительный вклад в рост экономики в прошлом году имела мягкая фискальная политика, подпитывавшая внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Рост реального ВВП в 2023 году: В НБУ объяснили, за счет чего он вырос
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Что способствовало росту ВВП
Как отмечают в НБУ, важную роль в росте экономики сыграли:
- высокая адаптивность бизнеса и населения;
- мягкая фискальная политика;
- стабилизация ситуации в энергетике со второй половины февраля, прежде всего благодаря быстрым ремонтам и усиленной защите ПВО;
- усилия НБУ и правительства по сохранению макрофинансовой стабильности в Украине.
«В комплексе это обусловило существенное замедление падения экономики уже в I квартале, а со II квартала реальный ВВП вернулся к росту даже несмотря на негативное влияние дальнейших разрушений и остановку деятельности бизнеса на время воздушных тревог», — отмечают в НБУ.
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Прогноз НБУ на 2024 год
По прогнозу НБУ, рост реального ВВП будет продолжаться в этом году. Восстановление экономики будет поддерживать сохранение мягкой фискальной политики благодаря значительной международной помощи, улучшению деловых ожиданий и росту доходов домохозяйств, мерам НБУ и правительству по поддержанию макрофинансовой стабильности.
Однако сохраняются и риски, связанные, прежде всего, с войной. Так, ограничить экономический рост могут, в частности, дольше, чем предполагается, сохранение рисков безопасности и более высокая интенсивность военных действий, дальнейшие разрушения энергетической инфраструктуры и усиление миграционных тенденций.
Ощутимое влияние может оказать также уменьшение урожайности основных сельскохозяйственных культур, если погодные условия вернутся к средним климатическим нормам.
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