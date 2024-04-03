В 2023 году суммарное обращение розничной торговли составило 1,8 трлн грн, свидетельствуют обнародованные данные Государственной службы статистики.
Розничный товарооборот в Украине в прошлом году вырос на 15,4%
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как изменился товарооборот
Рост розничного товарооборота в реальном измерении (т.е. после вычета изменения цен) в 2023 году составил 15,4%.
Более узкая оценка розничного товарооборота (без учета физических лиц-предпринимателей) насчитала в прошлом году 1,2 трлн. продаж.
Читайте: В марте Украина экспортировала товаров на $3,2 миллиарда
Рост товарооборота юрлиц составил 26% в номинальном измерении и 11,7% — в реальном.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии