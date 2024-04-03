Розничный товарооборот в Украине в прошлом году вырос на 15,4%

В 2023 году суммарное обращение розничной торговли составило 1,8 трлн грн, свидетельствуют обнародованные данные Государственной службы статистики.

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Как изменился товарооборот

Рост розничного товарооборота в реальном измерении (т.е. после вычета изменения цен) в 2023 году составил 15,4%.

Более узкая оценка розничного товарооборота (без учета физических лиц-предпринимателей) насчитала в прошлом году 1,2 трлн. продаж.

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Рост товарооборота юрлиц составил 26% в номинальном измерении и 11,7% — в реальном.