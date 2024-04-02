Минфин привлек 6,7 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,75 млрд грн, что на 5,75 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 12,50 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

4,27 млрд грн под 16,23% с погашением 30 апреля 2025 года (на прошлой неделе ставка была 16,24%);

259,77 млн грн под 17,09% с погашением 28 января 2026 (на прошлой неделе ставка была 17,20%);

2,22 млрд грн под 18,29% с погашением 7 июля 2027 года (на прошлой неделе ставка была 18,26%).

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О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.