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2 апреля 2024, 17:07 Читати українською

В марте Украина экспортировала товаров на $3,2 миллиарда

По предварительным данным, в марте 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму $3,2 млрд. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства составил 11,8 млн тонн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По предварительным данным, в марте 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму $3,2 млрд.
Фото: ubn.news

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«В первом квартале 2024 года украинский экспорт оставался на относительно стабильном уровне, который приближается к уровню января 2022 года — предшествующему широкомасштабному вторжению месяцу.

В физическом измерении — это около 12 млн тонн, в денежном — более $3 млрд ежемесячно. В марте, предварительно, экспортировано товаров в объеме 11,8 млн тонн на $3,2 млрд", — отметила Свириденко.

Напомним

«Минфин» писал, что 27 марта постоянные представители стран-членов Евросоюза достигли компромисса в вопросе продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 апреля 2024, 17:46
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Сальдо … это не про сало… Разница между тем что мы покупаем, и продаем… Покупаем импорт ето и есть проблема…
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