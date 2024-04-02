В марте Украина экспортировала товаров на $3,2 миллиарда

По предварительным данным, в марте 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму $3,2 млрд. Общий объем экспортируемой продукции отечественного производства составил 11,8 млн тонн. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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«В первом квартале 2024 года украинский экспорт оставался на относительно стабильном уровне, который приближается к уровню января 2022 года — предшествующему широкомасштабному вторжению месяцу.

В физическом измерении — это около 12 млн тонн, в денежном — более $3 млрд ежемесячно. В марте, предварительно, экспортировано товаров в объеме 11,8 млн тонн на $3,2 млрд", — отметила Свириденко.

Напомним

«Минфин» писал, что 27 марта постоянные представители стран-членов Евросоюза достигли компромисса в вопросе продления упрощенного режима торговли с Украиной еще на один год.