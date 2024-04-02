Авторынок Украины: самые популярные модели новых авто в марте

В марте 2024 года, как и в прошлом, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек. Об этом сообщает Укравтопром.

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В ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

Бестселлеры марта

Renault Duster — 920 ед.;

Toyota RAV-4 — 415 ед.;

KIA Sportage — 223 ед.;

Peugeot Landtrek — 216 ед.;

Volkswagen ID.4 — 207 ед.;

Hyundai Tucson — 185 ед.;

Mazda CX5 — 172 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado — 160 ед.;

Skoda Octavia — 159 ед.;

BYD Song Plus — 117 ед.

Напомним

«Минфин» писал, что в течение марта на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 86,4 тысячи трансакций купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатели марта 2023 года, но на 0,7% меньше по сравнению с февралем 2024 года.