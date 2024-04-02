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2 апреля 2024, 14:57 Читати українською

Авторынок Украины: самые популярные модели новых авто в марте

В марте 2024 года, как и в прошлом, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек. Об этом сообщает Укравтопром.

В марте 2024 года, как и в прошлом, компактный кроссовер Renault Duster занял лидерскую позицию на украинском рынке новых легковушек.
Фото: freepik.com

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В ТОП-10 моделей новых авто в марте попали семь кроссоверов, один внедорожник, один лифтбек и один пикап.

За счет десяти самых популярных моделей было сформировано почти 42% мартовского рынка новых легковушек.

Бестселлеры марта

  • Renault Duster — 920 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 415 ед.;
  • KIA Sportage — 223 ед.;
  • Peugeot Landtrek — 216 ед.;
  • Volkswagen ID.4 — 207 ед.;
  • Hyundai Tucson — 185 ед.;
  • Mazda CX5 — 172 ед.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 160 ед.;
  • Skoda Octavia — 159 ед.;
  • BYD Song Plus — 117 ед.

Напомним

«Минфин» писал, что в течение марта на внутреннем рынке Украины было зарегистрировано 86,4 тысячи трансакций купли-продажи подержанных легковых автомобилей, что на 7,3% превышает показатели марта 2023 года, но на 0,7% меньше по сравнению с февралем 2024 года.

Источник: Минфин
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