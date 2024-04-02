Курс биткоина просел ниже $67 000

Утром 2 апреля цена биткоина упала с $69 000 до $66 000. Объем ликвидаций достиг почти $400 млн.

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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», на момент написания актив торгуется около $66 812.

Просадка курса биткоина привела к значительной волне ликвидаций по фьючерсным контрактам. Объем достиг почти $400 млн.

Проседанием отличились и другие активы по топ-5 по показателю капитализации.

Индекс страха и алчности в свою очередь остался без изменений — 79 пунктов. По сравнению с прошлой неделей показатель просел на четыре единицы.