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2 апреля 2024, 11:10 Читати українською

Трамп внес залог в сумме $175 млн по делу о мошенничестве

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в сумме $175 млн по делу о мошенничестве, пишет Financial Times .

Бывший президент США Дональд Трамп внес залог в сумме $175 млн по делу о мошенничестве, пишет Financial Times .►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноТрамп внес залог, чтобы помешать генеральному прокурору Нью-Йорка получить почти пол миллиарда долларов по решению суда о мошенничестве против него и его бизнеса.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Трамп внес залог, чтобы помешать генеральному прокурору Нью-Йорка получить почти пол миллиарда долларов по решению суда о мошенничестве против него и его бизнеса. Это временно положило конец противостоянию, которое могло привести к потере части собственности бывшего президента.

Сумму, которую он был вынужден выплатить, апелляционный суд уменьшил с полной суммы — которую, по утверждению Трампа, было бы невозможно получить — до $175 млн на прошлой неделе.

Внесение залога произошло в результате судебного запрета, вынесенного на прошлой неделе судьей, занимающимся отдельным уголовным делом, которое должно быть передано в суд в конце этого месяца, и было расширено другим судом Нью-Йорка.

Читайте также: Суд признал Трампа виновным в мошенничестве — Reutes

Предыстория

В феврале этого года суд в Нью-Йорке обязал экспрезидента США заплатить $454 млн штрафа, включая проценты, по так называемому делу о мошенничестве.

В решении суда говорится, что бизнес-империя Трампа Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, получая тем более выгодные банковские кредиты.

Источник: Минфин
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