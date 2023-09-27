Суд признал Трампа виновным в мошенничестве — Reutes

Суд в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа и его семейный бизнес ответственными в мошенничестве по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, в котором политика обвинили в незаконном раздувании своих активов и капитала. Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Чиновница подала в суд на Трампа в сентябре 2022 года, обвинив его и Trump Organization во лжи в течение десяти лет по стоимости активов и его собственного капитала.

Утверждалось, что он делал это, чтобы получить лучшие условия банковских ссуд и страхования, пишет СМИ.

Чиновница заявила, что Трамп раздул свое собственное состояние на целых $2,23 млрд, а по одному показателю — на $3,6 млрд на основе годовых финансовых отчетов, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

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Среди активов, стоимость которых была завышена, генпрокурор назвала имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.

Bloomberg пишет, что это постановление суда решает «наибольшую претензию штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который начнется 2 октября».

Теперь суд будет сосредоточен на обвинениях, таких как фальсификация деловой документации и выдача ложных финансовых отчетов, а также на требовании государства по возмещению $250 млн, отмечает СМИ.

Трамп, утверждающий, что иск генпрокурора политически мотивированный, скорее всего, обжалует это решение суда, сообщает Bloomberg.