Суд признал Трампа виновным в мошенничестве — Reutes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 сентября 2023, 8:33 Читати українською

Суд признал Трампа виновным в мошенничестве — Reutes

Суд в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа и его семейный бизнес ответственными в мошенничестве по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, в котором политика обвинили в незаконном раздувании своих активов и капитала. Об этом сообщает Reuters.

Суд в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа и его семейный бизнес ответственными в мошенничестве по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, в котором политика обвинили в незаконном раздувании своих активов и капитала.
Фото: korrespondent

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Чиновница подала в суд на Трампа в сентябре 2022 года, обвинив его и Trump Organization во лжи в течение десяти лет по стоимости активов и его собственного капитала.

Утверждалось, что он делал это, чтобы получить лучшие условия банковских ссуд и страхования, пишет СМИ.

Чиновница заявила, что Трамп раздул свое собственное состояние на целых $2,23 млрд, а по одному показателю — на $3,6 млрд на основе годовых финансовых отчетов, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

Читайте: СМИ: Трамп 10 лет не платил налог на доход. Он все отрицает

Среди активов, стоимость которых была завышена, генпрокурор назвала имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.

Bloomberg пишет, что это постановление суда решает «наибольшую претензию штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который начнется 2 октября».

Теперь суд будет сосредоточен на обвинениях, таких как фальсификация деловой документации и выдача ложных финансовых отчетов, а также на требовании государства по возмещению $250 млн, отмечает СМИ.

Трамп, утверждающий, что иск генпрокурора политически мотивированный, скорее всего, обжалует это решение суда, сообщает Bloomberg.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами