Налоговая отчиталась, сколько с начала года поступило в бюджет налогов

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Пополнение бюджета

В государственный бюджет поступило 303,7 млрд грн, в местные бюджеты — почти 97,8 млрд грн.

При этом поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-марте 2024 составили 280 млрд грн.

При этом на счета плательщиков возмещено 32,7 млрд грн НДС.

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Отмечается, что показатели росписи Министерства финансов перевыполнены по налогу на прибыль предприятий — в 1,7 раза (+38,4 млрд грн), налогу на добавленную стоимость — на 3,5% (+2,3 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц — на 3,3% (+1,4 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввозимых товаров (продукции) — на 3,5% (+0,8 млрд грн).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — марте 2024 года зафиксирован прирост поступлений по налогу на прибыль предприятий в 2,8 раза (+61,9 млрд грн), налогу на добавленную стоимость — в 1,9 раза (+32,2 млрд) грн), налога и сбора на доходы физических лиц — на 19,4% (+7,3 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввезенных товаров (продукции) — на 9% (+2 млрд грн).

Отдельно ГНС предоставила данные за март. Так, поступления (сальдо) в сводный бюджет в марте 2024 года по платежам, контролируемым ГНС, составляют 149,2 млрд грн, в т. ч. в госбюджет — 116,5 млрд грн, в местные бюджеты — 32,7 млрд грн.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в марте 2024 составили 107,7 млрд грн; дополнительно к росписи Министерства финансов в общий фонд госбюджета поступило 9,8 млрд грн. Плательщикам на счета возмещено 11,1 млрд грн НДС.

Напомним

В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.