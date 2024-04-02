Налоговая отчиталась, сколько с начала года поступило в бюджет налогов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 апреля 2024, 8:39 Читати українською

Налоговая отчиталась, сколько с начала года поступило в бюджет налогов

В сводный бюджет в январе — марте 2024 года по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило 401,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

В сводный бюджет в январе — марте 2024 года по платежам, контролируемым Государственной налоговой службой, поступило 401,4 млрд грн.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пополнение бюджета

В государственный бюджет поступило 303,7 млрд грн, в местные бюджеты — почти 97,8 млрд грн.

При этом поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-марте 2024 составили 280 млрд грн.

При этом на счета плательщиков возмещено 32,7 млрд грн НДС.

Читайте: Поступления в госбюджет в марте: детали

Отмечается, что показатели росписи Министерства финансов перевыполнены по налогу на прибыль предприятий — в 1,7 раза (+38,4 млрд грн), налогу на добавленную стоимость — на 3,5% (+2,3 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц — на 3,3% (+1,4 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввозимых товаров (продукции) — на 3,5% (+0,8 млрд грн).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — марте 2024 года зафиксирован прирост поступлений по налогу на прибыль предприятий в 2,8 раза (+61,9 млрд грн), налогу на добавленную стоимость — в 1,9 раза (+32,2 млрд) грн), налога и сбора на доходы физических лиц — на 19,4% (+7,3 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввезенных товаров (продукции) — на 9% (+2 млрд грн).

Отдельно ГНС предоставила данные за март. Так, поступления (сальдо) в сводный бюджет в марте 2024 года по платежам, контролируемым ГНС, составляют 149,2 млрд грн, в т. ч. в госбюджет — 116,5 млрд грн, в местные бюджеты — 32,7 млрд грн.

Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в марте 2024 составили 107,7 млрд грн; дополнительно к росписи Министерства финансов в общий фонд госбюджета поступило 9,8 млрд грн. Плательщикам на счета возмещено 11,1 млрд грн НДС.

Напомним

В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает SamBB и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами