monobank возобновил работу после сбоя накануне. Об этом сообщил в Telegram соучредитель monobank Олег Гороховский.
monobank возобновил работу после масштабного сбоя
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«Я рад, что наши сбои являются результатом постоянного желания еще что-то улучшить или включить что-то раньше, чем нужно. Лучше падать, вставать и бежать, чем сидеть и дремать. Прошу прощения у всех, кого мы подвели. Сейчас все в порядке», — написал он.
Напомним, что ранее некоторые пользователи не могли воспользоваться функциями приложения.
Источник: Минфин
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