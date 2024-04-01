monobank возобновил работу после масштабного сбоя

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«Я рад, что наши сбои являются результатом постоянного желания еще что-то улучшить или включить что-то раньше, чем нужно. Лучше падать, вставать и бежать, чем сидеть и дремать. Прошу прощения у всех, кого мы подвели. Сейчас все в порядке», — написал он.

Напомним, что ранее некоторые пользователи не могли воспользоваться функциями приложения.