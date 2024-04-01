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1 апреля 2024, 18:20 Читати українською

Нацбанк запланировал проверки 4-х участников платежного рынка: «Минфин» узнал о самых распространенных нарушениях

В 2024 году Национальный банк планирует проверить на платежном рынке в рамках выездного мониторинга оверсайта (надзора) 4 объекта — 2 банка и 2 небанковских учреждения. Об этом НБУ сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

В 2024 году Национальный банк планирует проверить на платежном рынке в рамках выездного мониторинга оверсайта (надзора) 4 объекта — 2 банка и 2 небанковских учреждения.

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Регулятор уточнил, что в связи с началом полномасштабной военной агрессии рф в 2022 году, а также из-за установленного новым законодательством для объектов надзора 9-месячного адаптационного периода, мероприятия оверсайта были возобновлены с мая 2023 года.

Нацбанк уточнил хронологию предыдущих проверок:

• 2021 год — проведен выездной мониторинг 6-ти объектов (1 банк, 5 небанковских учреждений), по итогам меры применены к 5-ти — письменные предостережения.

• 2022 году — выездной мониторинг не проводился в связи с введением военного положения, но выписано 2 письменных предостережения по итогам мониторинга 2021 года.

• 2023 году — выездной мониторинг возобновили и провели в отношении 5-ти объектов надзора (1 банк, 4 небанковских учреждения), и было выписано одно письменное предостережение.

«В течение 2021−2022 годов штрафы по результатам выездного мониторинга к объектам оверсайта не применялись, поскольку не были предусмотрены законом «О платежных системах и переводе средств в Украине» (утратил силу) и нормативно-правовыми актами НБУ. Применение мер воздействия в виде штрафа по результатам мониторинга объектов оверсайта стало возможным с мая 2023 года после принятия НБУ соответствующих нормативно-правовых актов, согласно введенному в действие закону «О платежных услугах», — объяснили «Минфину» в Нацбанке.

В Национальном банке назвали наиболее распространенными нарушения, выявленные во время выездного мониторинга:

1. Предоставление недостоверных данных статистической отчетности (нарушение порядка формирования показателей и параметров статистической отчетности) о деятельности платежных систем и их участников, представление которой предусмотрено нормативно-правовыми актами НБУ.

2. Предоставление услуг в нарушение требований правил, согласованных с Национальным банком.

3. Нарушение требований по обеспечению непрерывности деятельности и защиты информации.

4. Несоблюдение требований законодательства Украины в сфере интеллектуальной собственности при использовании программного обеспечения на всех компонентах комплекса программно-аппаратных средств.

Источник: Минфин
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